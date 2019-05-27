Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u...

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Kaynak: AA
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