Spor Toto 1. Lig Play-Off: Gazişehir Gaziantep: 2 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig Play-Off: Gazişehir Gaziantep: 2 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Gazişehir Gaziantep bu sonuçla 26 Mayıs Pazar günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajı eline geçirdi.

Maçtan Dakikalar

17. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Oğulcan'ın şutu auta gitti.

43. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Popeon'un kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Gökmen Baltacı

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Uğur Arslan Kuru xx, Yalçın Kılınç xx, Oğuz Ceylan xx, Prince Segbefia xx, Gökhan Aslan x (Kerim Avcı dk. 58 x), Mehmet Erdem xx, Bjarnason xx, Erhan Çelenk xx, Poepon xxx (Sow dk. 73 ?), Oğulcan xx (Kenan Özer dk. 79 ?)

Yedekler: Nihat, Ahmet Kesim, Jefferson, Del Valle

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Osmanlıspor: Karcemarcas x, Caner x (Magaye Gueye dk. 46 ?), Ali Eren xx, Numan xx, Anıl xx, Sinan x (Galip dk. 73 x), Eric Mbu x, Burhan Eşer xx, Hasan Kılıç xx, Tortol x (Matthew dk. 46 ?), Mertan xx

Yedekler: Abdulaziz, Muhammed, Mehmet, Beykan,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Popeon (dk. 43 ve 69) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Caner, Mertan (Osmanlıspor), Gökhan Alsan, Uğur Arslan (Gazişehir Gaziantep) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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