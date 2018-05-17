Spor Toto 1. Lig Play-Off Final Maçı Var ve Avar Hakemi Açıklandı

Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig Play-off Final maçının VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Play-Off Final maçında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) açıklandı. 21.30'da başlayacak karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan görev alacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek olacak. - İSTANBUL