Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

AA, Emre Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor- Ankara Keçiörengücü: Abdulkadir Bitigen

Yarın:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor-Manisa FK: Turgut Doman

13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor: Mert Güzenge

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

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