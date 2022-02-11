Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı
AA, Ercan Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Adem Cinek
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor: Eren Özyemişcioğlu
13 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Turgut Doman
13.30 Manisa FK-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Pakkan
AA / Ercan Doğan - Spor