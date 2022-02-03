Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 23. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
16.00 Bursaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor: Burak Şeker
6 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: Tarık Güldal
16.00 Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: Ozan Ergün
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Onur Özütoprak
7 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: Can Cengiz
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor