Tuzlaspor maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Spor Toto 1. Lig 22. haftasında oynanacak olan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

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