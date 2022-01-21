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Tuzlaspor maçı ertelendi

Tuzlaspor maçı ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanması planlanan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Spor Toto 1. Lig 22. haftasında oynanacak olan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.


- Bolu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Tuzlaspor, Boluspor, Beypiliç, Ocak, Spor, Haber

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