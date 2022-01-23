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Eyüpspor - Bursaspor maçına kar engeli

Eyüpspor - Bursaspor maçına kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışı altında başlayan Eyüpspor-Bursaspor maçı, müsabakanın 17. dakikasında yarıda kaldı.

Yoğun kar yağışı altında başlayan Eyüpspor- Bursaspor maçı, müsabakanın 17. dakikasında yarıda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor maçında olumsuz hava şartları karşılaşmaya engel oldu. Hakem Direnç Direnç Tonusluoğlu karşılaşmanın 17. dakikasında iki takım teknik direktörleri ile kısa bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmenin ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girdi. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakaya tatil edildi.

Karşılaşmanın yarın 19.00'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Eyüpspor - Bursaspor maçına kar engeli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto, Bursaspor, Eyüpspor, kar, Spor, Güncel, Haber

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