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Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Akarsu

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Burak Pakkan

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

16 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Adem Cinek

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan

17 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Abdulkadir Bitigen

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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