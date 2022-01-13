Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Akarsu
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
16 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Adem Cinek
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor: Abdulkadir Bitigen
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri