Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi. - Haberler Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

 İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi

İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis nedeniyle ertelendi
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