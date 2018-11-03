Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 3 - Altay: 0

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleden Gazişehir Gaziantep 3-0 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Altay'ı da 3-0 mağlup ederek puanını 21 yaptı. Altay ise bu mağlubiyetin ardından 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Gazişehir'de Oğulcan'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Emre kurtardı.

20. dakikada Poupon'un kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Altay kalecisinin hatasını affetmeyen Okan Derici'nin aşırtma vuruşla ağları sarstı. 1-0

60. dakikada Oğulcan'ın ortasında Poepon'un röveşatasında farkı ikiye çıktı. 2-0

90. dakikada Seifedin Chabbi kaleciden seken topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Yıldırım xx, Emrah Ünal xx

Gazişehir Gaziantep: Günay xxx, Ahmet xx, Yalçın xx, Jefferson xx (Okan dk. 46 xxx), Poepon xxx (Chabbi dk. 70 xx), Segbefia xx, Oğulcan xx, Gökhan xx (Kubilay dk. 76 x), Mehmet Erdem xx, Rıdvan xx, Del Valle xx

Yedekler: Nihat, Muhammed Enes, Femi Balogun, Mahmut Bilir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Altay: Emre xx, Ulaş Zengin xx, Özgür xx, Ivanov xx, Yasin xx, Ferhat xx (Tevfik dk. 43 x), Atakan Rıdvan xx, Metin xx (Aganovıc dk. 63 x), Pedro xx (Furkan Deniz dk. 77 x), Kappel xx, Paixao xx

Yedekler: Egemen, Murat Uslu, Serkan, Hüsamettin,

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Goller: Okan Derici (dk. 50), Poepon (dk. 60), Chabbi (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep) - GAZİANTEP