Spor Toto 1. Lig: G.manisaspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 6
Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep’e 6-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'e 6-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Okan'ın rakip yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Özgür Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
43. dakikada Okan'ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Mehmet Erdem'in rakibine rağmen yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
61. dakikada Okan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında altıpas içerisinde kaleci Göktuğ, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken top İsmail'e çarparak filelere gitti. 0-3
68. dakikada Mehmet'in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Özgür Can'dan seken topa hemen yanındaki arkadaşı Himmet ayağıyla dokunarak, filelere gönderdi. 0-4
74. dakikada Yasin'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Del Valle, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5
90. dakikada Del Valle'nin sol kanattan ortaladığı topa arka direkte İsmail'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Muhammet Yumak xx, Burak Cansız xx
G.Manisaspor: Göktuğ x, Berk x, Ulaş x, Asım x, İlkay x, Kemal x, Kağan x, Bayram x, Sebaihi x (Ömer Atış dk. 46 x), Ömer Buğdaycı x (Akın dk. 46 x), Furkan x
Yedekler: Deniz, Hüseyin
Teknik Direktör: Aytekin Viduşlu
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak xx, İsmail xxx, Ahmet xx, Yasin xx, Adama Ba xxx (Himmet dk. 61 xx), Gökhan xx (Murat dk. 72 xx), Mehmet Erdem xxx, Segbefia xx, Okan xxx (Ermin Zec dk. 80 xx), Özgür Can xxx, Del Valle xxx
Yedekler: Necati, Özgür, Sinan, Samican, Serdar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Özgür Can (dk. 3), Mehmet Erdem (dk. 43), İsmail (dk. 62 ve dk. 90), Himmet (dk. 68), Del Valle (dk. 74) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: İsmail (Gazişehir Gaziantep), Asım (G.Manisasapor) - MANİSA