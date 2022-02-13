Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 RH Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, sahasında RH Bandırmaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahasında penaltıdan bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Sekidika'nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu kaleci Gökhan çeldi. Dönen topu altıpas içinde Dibba ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

12. dakikada Süleyman'ın hatasında orta alanda topun sahibi olan Sekidika'nın ceza alanına girip hafif sol çaprazdan yerden çektiği şut direk dibinden auta çıktı.

18. dakikada Umut Bulut, ceza alanında Mulumba'nın omuz darbesiyle yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Umut, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

82. dakikada Ahmed Ildız'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören Okan Alkan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+7. dakikada Mikail'in düşürülmesiyle Eyüpspor bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, topu ve kaleciyi ters köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Pakkan xx, Mehmet Şengül xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin xx, Mehmet xxx, Yalçın xx, Mazegue xxx, Popov xxx, Badji xx, Ahmed xxx (Taşkın dk. 84 ?), Bekir xxx (Mikail dk. 70 x), Dibba xxx (Cenk Ahmet dk. 84 ?), Sekidika xx (Oğulcan dk. 55 xx), Umut xxx

Yedekler: Kubilay, Musah Muhammed, Taşkın, Enes Ersoy, Enes, Mete

Teknik Direktör: Zafer Turan

RH Bandırmaspor: Gökhan xx, Mulumba xx, Aires dos Santos x, Süleyman x, Mehmet Özcan xx (Abdullah dk. 70 x), Levent x (Cüneyt dk. 90+1 ?), Landel xx, Okan x, Kerim xx (Pucko dk. 60 x), Guido xx (Alpay dk. 46 x), Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Hüseyin Eşkol, Berke, Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Umut (dk. 20 pen.), Oğulcan (dk. 90+7 pen.) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Okan Alkan (dk. 82) (RH Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mulumba, Aires dos Santos, Landel, Okan, Keny (RH Bandırmaspor), Mazegue, Popov, Ahmed Ildız, Umut (Eyüpspor) - İSTANBUL