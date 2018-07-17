Spor Toto 1. Lig Ekiplerinden Elazığspor Kapanma Kararı Aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yaşadığı maddi sorunlar sonrsası kapanma kararı aldı. 6 kişi kalan takım, kamp yaptığı oteli terk etti.

TARAFTARLAR KAMPANYA BAŞLATTI

Takımlarına sahip çıkılmasını isteyen Elazığspor taraftarları sosyal medyadan #SahipsizElazığspor hashtag'i ile seslerini duyurmaya çalıştı.

"BURADA DURMAMIZIN BİR MANTIĞI YOK"

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, kulübün bulunduğu durumun hakkında yaptığı açıklamada, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok" dedi.