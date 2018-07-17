Spor Toto 1. Lig Ekiplerinden Elazığspor Kapanma Kararı Aldı
Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de de mücadele eden Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor kapanma kararı aldı. Altı kişi kalan takım, kamp yaptığı otelden ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yaşadığı maddi sorunlar sonrsası kapanma kararı aldı. 6 kişi kalan takım, kamp yaptığı oteli terk etti.
TARAFTARLAR KAMPANYA BAŞLATTI
Takımlarına sahip çıkılmasını isteyen Elazığspor taraftarları sosyal medyadan #SahipsizElazığspor hashtag'i ile seslerini duyurmaya çalıştı.
"BURADA DURMAMIZIN BİR MANTIĞI YOK"
Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, kulübün bulunduğu durumun hakkında yaptığı açıklamada, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok" dedi.
YORUMLAR (15)
-
Her sektör imdat diyor kendim esnafım piyasa bitik siyaset olsun diye söylüyorsam allah belamı versinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bir malatyalı olarak bu haber doğruysa eğer kahrolurum. Her şey bir yana o takımda ter döken sporcunun emeğine yazık. Eğer bir takımın ayağa kalkması için bizim üstümüze düşen bir sey varsa il,ilçe gözetmeksizin bu ülkenin takımı için ne gerekiyorsa yapmalıyız.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Yalan haber kriz olduğu doğru ama kapanma kararı yanlış.sahipsiz memleket .düne kadar seçim meydanlarında kaşkolla gezenler neredeler,Elazığspor u kapatmaya kimsenin gücü yetmez.Takımı bu hale düşürenlere yazıklar olsun....Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Bilal hoca nerdesin, takima sahip cikmak senin gorevinCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırAHMET: Bilal hoca ne yapsın. Mevcut belediye başkanı ve vekiller nerede. Geçen sezon imar yolsuzlukları ile 68 trilyon bağış toplanmışkayıda geçen) ne olmuş bu parayaTüm 15 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır