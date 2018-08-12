Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1

Spor Toto 1. Lig'in birinci haftasında Denizlispor evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada orta sahanın ilerisinden Aissati'nin gönderdiği pasta topla buluşan Burak, ceza alanının sağ çaprazından topu yerden Mehmet'e ortaladı. Mehmet müsait pozisyonda topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.

12. dakikada Poepon'un pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Del Valle'nin zor pozisyonda yerden çektiği şut kaleci Stackhowiak'ın yanından az farkla auta gitti.

18. dakikada kendi kazandığı topla ceza alanı dışında 2 rakibini geçen Del Valle'nin ceza yayı üzerinden direkt kaleye gönderdiği sert şutta top kaleci Stackhowiak'ı aşarak üst kale direğinden döndü.

20. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Recep'in çektiği şutta top barajı aşarak kale direğinin yanından auta çıktı.

42. dakikada yapılan kısa paslarla ceza alanı içerisine kadar giren Burak'ın sol çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Denizlispor'da kazanılan köşe vuruşunda yapılan ortaya yükselen Alperen'in kafa topu kale çizgisi üzerinde savunma tarafından güçlükle çıkarıldı.

51. dakikada Denizlispor'un kullandığı kornerde Gaziantep savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Burak'ın önünde kaldı. Burak Çalık'ın kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şut kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

65. dakikada gole yaklaşan taraf Gazişehir Gaziantep oldu. Orta sahadan gönderilen pasta topla buluşan Balogun'un ceza alanı girişinde kaleci Stackhowiak'ın üzerinden aşırttığı top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada ceza alanına yakın bir kısımda topla buluşan ve iki rakibini geçerek ceza alanı içerisine giren Mehmet'in yerden çektiği sert şut kaleciyi geçerek ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, M.Himmet xx, Alperen xx, Abdülkerim xx, Kerem Can xx, Burak Altıparmak xx, Aissati xx, Burak Çalık xx (Tisdell dk. 70 x), Recep xx (Seddar dk. 90 ?), Ziya xx (Cihan dk. 85 ?), Mehmet Akyüz xx

Yedekler: Asil Kaaan, Deniz, Gökhan, Cenk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Gazişehir Gaziantep: Fatih xx, Rıdvan xx, Yalçın xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet xx, Kubilay xx, Gökhan xx, Okan xx (Segbefia dk. 81 x), Del Valle xx (Muhammed Enes dk. 78 x), Balogun xx (Junior dk. 90 ?), Poepon xx

Yedekler: Nihat, Mustafa, Chabbi, Ali

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Mehmet (dk. 78) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Burak Çalık, Muhammet Himmet, Aissati (Denizlispor), Muhammet Enes (Gazişehir Gaziantep) - DENİZLİ