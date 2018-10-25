Spor Toto 1. Lig'de Yarın 2 Maç Var

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta heyecanı yarın yapılacak Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep ve Altay-Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:

Yarın: 19.00 Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep (Zafer)

19.00 Altay-Denizlispor (İzmir Atatürk) 27 Ekim Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor (Elazığ Atatürk) 16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk) 28 Ekim Pazar:

13.30 Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Yeni Eskişehir)

19.30 Osmanlıspor-Altınordu (Osmanlı)