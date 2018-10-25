Spor Toto 1. Lig'de Yarın 2 Maç Var
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta yarın start alıyor. Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep'i; Altay ise Denizlispor'u konuk ediyor.
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta heyecanı yarın yapılacak Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep ve Altay-Denizlispor maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:
Yarın: 19.00 Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep (Zafer)
19.00 Altay-Denizlispor (İzmir Atatürk) 27 Ekim Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor (Elazığ Atatürk) 16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk) 28 Ekim Pazar:
13.30 Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Yeni Eskişehir)
19.30 Osmanlıspor-Altınordu (Osmanlı)
Kaynak: Skorer
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