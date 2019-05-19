Spor Toto 1. Lig'de Play-off Programı Belli Oldu
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off etabında oynanacak maçların programı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off etabında oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maç üzerinden yapılacak play-off müsabakalarının programı şöyle:
22 Mayıs Çarşamba:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)
21.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Mayıs Pazar:
16.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
19.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)
Eşleşmelerde rakiplerini eleyen takımlar, finalde Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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