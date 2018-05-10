Spor Toto 1. Lig'de Play-off Heyecanı Yarın Başlayacak

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'dan sonra Süper Lig'e çıkmayı başaracak son takımın belli olacağı play-off karşılaşmaları yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor mücadelesi ile start alacak. Ümraniyespor, Boluspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mücadele edeceği play-off turunda ilk müsabakalar yarın oynanacakken, ikinci maçlar ise 15 Mayıs Salı günü yapılacak.

Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur mücadelelerinin programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor

21.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor

15 Mayıs Salı

16.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - İSTANBUL