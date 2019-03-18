Spor Toto 1. Lig'de Heyecan Artıyor

Sezon sonunda ilk 2 ekibin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de 54'er puana sahip Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği, son 8 haftaya en yakın rakipleri Osmanlıspor'un 6'şar puan önünde girdi.

Ligde 26. hafta mücadelelerinin ardından 54 puan ve averajla ilk sırada yer alan Abalı Denizlispor ile aynı puana sahip takipçisi Gençlerbirliği, son 8 haftaya girilirken, avantajlı durumda bulunuyor. İlk 2 sıradaki takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği takipçileri Osmanlıspor'un 6 puan önünde yer alıyor.

İlk 2'yi takip edecek 4 takımın play-off mücadelesi vereceği ligde play-off barajında bulunan 48 puanlı Osmanlıspor ve 47 puanlı Hatayspor'u 45'er puana sahip Gazişehir Gaziantep, Altınordu ve Ümraniyespor takip ediyor.

İkinci yarının lideri Altay

Ligde ikinci yarıdaki 9 maçta 20 puana ulaşan Altay en başarılı ekip olurken, Altınordu ile Osmanlıspor 19'ar, Abalı Denizlispor ile Hatayspor 18'er puan kazandı. Lige veda etmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor son 9 haftada puan alamazken, aynı süreçte Birevim Elazığspor 4, Giresunspor ile İstanbulspor ise 8'er puan topladı.

Ligin ilk yarısını küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde tamamlayan Altay, ikinci yarıdaki 20 puanlık performansının ardından 26. haftada play-off barajındaki Altınordu'nun 8 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.

Paixao'ya yetişen yok

Altay'da dün attığı 2 golle gol sayısını 21'e çıkaran Marco Paixao 12 gol atan en yakın rakibi Afjet Afyonspor'dan Oltan Karakullukçu'nun önünde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Portekizli forvet, kalan haftalarda 2 gol daha atması halinde 2013-2014'te Polonya'da Slask Wroclaw takımındaki 22 gollük performansını geride bırakarak lig kariyerinde en başarılı sezonuna imza atacak.

Lige tutunma mücadelesi

Dün Altay deplasmanında 4-0'lık skorla mağlup olan Kardemir Karabükspor, ligin bitimine 8 hafta kala küme düştü.

İki takımın daha düşeceği ligde son 8 maç öncesinde 20 puana sahip Birevim Elazığspor, 25'er puanlı Eskişehirspor ve Afjet Afyonspor ile 27'şer puana ulaşan Giresunspor ve İstanbulspor ligde kalma mücadelesi veriyor.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan milli maçlar ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için verilen aranın ardından hafta içinde oynanacak maçlarla devam edecek.

Kaynak: AA