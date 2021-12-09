Spor Toto 1. Lig'de 5 haftalık program belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 19-23. hafta müsabakalarının programı belirlendi.
Spor Toto 1. Lig'de 19-23. hafta müsabakalarının programı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19, 20, 21, 22 ve 23. hafta maçlarının programı şöyle:
19. hafta:
24 Aralık Cuma:
17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
26 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)
20. hafta:
8 Ocak 2022 Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Adanaspor-Bursaspor (Yeni Adana)
19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Eryaman)
9 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Manisa FK-İstanbulspor (Mümin Özkasap)
16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21. hafta:
14 Ocak 2022 Cuma:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
22. hafta:
21 Ocak 2022 Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediye Şehir)
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)
23 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)
23. hafta:
5 Şubat 2022 Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)
16.00 Bursaspor-Altınordu (Bitci Timsah Park)
19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk)
6 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Nasadoge Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
7 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor (Kocaeli)
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri