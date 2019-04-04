Spor Toto 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
6 NİSAN CUMARTESİ
14.00 Boluspor - K. Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu
19.30 Osmanlıspor - Eskişehirspor: Bahattin Şimşek
19.30 Balıkersispor Baltok - İstanbulspor: Erkan Engin
7 NİSAN PAZAR
14.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Özgür Yankaya
16.30 A. Afyonspor - A.Demirspor: Ali Şansalan
16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
19.30 Adanaspor - A. Denizlispor: Alper Ulusoy
8 NİSAN PAZARTESİ
19.00 B. Elazığspor - Altınordu: Turgay Kaan Numanoğlu
19.00 Altay - G.Gaziatep FK: Mert Güzenge
(İHA)