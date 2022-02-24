Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Altaş Denizlispor- Beypiliç Boluspor: Suat Arslanboğa
26 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Manisa FK-Eyüpspor: Eren Özyemişcioğlu
19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor: Ozan Ergün
27 Şubat Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Alper Çetin
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 İstanbulspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Altınordu: Kadir Sağlam