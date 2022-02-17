Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'de yapılacak 26. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de yapılacak 26. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik
20 Şubat Pazar:
13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak
16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Bülent Birincioğlu
21 Şubat Pazartesi:
14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın
17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Türkmen
20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: Caner Ak
20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu