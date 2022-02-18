Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı
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Spor Toto 1. Lig'de heyecan 19, 20 ve 21 Şubat'ta oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig'de heyecan 19, 20 ve 21 Şubat'ta oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 26. hafta ligde orta sıra mücadelesi veren Boluspor ve Gençlerbirliği'nin yarın 13.30'daki karşılaşması ile başlayıp, 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Altınordu - Bandırmaspor ve Eyüpspor - Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak.
Lider konumda yer alan MKE Ankaragücü, pazar günü küme düşme hattındaki Bursaspor'u konuk edecek. Ankaragücü ile birlikte 49 puana sahip olan ve ikinci sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor ise pazartesi günü Manisa FK'nın konuğu olacak.
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.30 Boluspor - Gençlerbirliği
19.00 Tuzlaspor - Kocaelispor
20 Şubat Pazar
13.30 Samsunspor - Denizlispor
16.00 Balıkesirspor - İstanbulspor
19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor
21 Şubat Pazartesi
14.30 Manisa FK - Ümraniyespor
17.00 Adanaspor - BB Erzurumspor
20.00 Eyüpspor - Menemenspor
20.00 Altınordu - Bandırmaspor
(İHA)