Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: Çağdaş Altay
20.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın
16 Şubat Çarşamba:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: Ramazan Keleş
17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu
20.00 NasaDoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker
20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Erkan Özdamar
17 Şubat Perşembe:
14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: Bahattin Şimşek
14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay