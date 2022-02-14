Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Haberler
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Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

AA, Ercan Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor: Çağdaş Altay

20.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

16 Şubat Çarşamba:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor: Ramazan Keleş

17.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu

20.00 NasaDoge Menemenspor-MKE Ankaragücü: Burak Şeker

20.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Erkan Özdamar

17 Şubat Perşembe:

14.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Manisa FK: Bahattin Şimşek

14.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Gençlerbirliği, Spor Toto, Spor, Haberler

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