Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor - Haberler
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Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

AA, Hilmi Sever - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor- Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Şubat Cumartesi:

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

13 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

AA / Hilmi Sever - Spor

Aziz Kocaoğlu, Samsunspor, Bursaspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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