Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor
AA, Hilmi Sever - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor- Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Şubat Cumartesi:
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)
13 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)
AA / Hilmi Sever - Spor