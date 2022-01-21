Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri belirlendi

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor: Emre Kargın

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-NasaDoge Menemenspor: Burak Pakkan

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği: Mehmet Türkmen

16.00 Altınordu-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Furkan Aksuoğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Eyüpspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu