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Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligin 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: Yiğit Arslan

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: Yasin Kol

16.00 Adanaspor-Bursaspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

9 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu

13.30 Manisa FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor: Mert Düzenge

19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Yusuf Ziya Gündüz

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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