Spor Toto 1. Lig'de 16. ve 17. Hafta Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçları 14, 15 ve 16 Aralık, 17. hafta karşılaşmaları ise 21, 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:

16. hafta

14 Aralık Cuma: 19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Aralık Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar: 13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

17. hafta

21 Aralık Cuma: 19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

22 Aralık Cumartesi: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)

23 Aralık Pazar: 13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

24 Aralık Pazartesi: 19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)