Spor Toto 1. Lig'de 12. Hafta Tek Maçla Başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor-Gazişehir Gaziantep maçıyla 12. hafta perdesi açılıyor...
Spor Toto 1. Lig, 12. hafta maçlarıyla devam edecek. Hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın maç programı şöyle:
Yarın: 19.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
10 Kasım Cumartesi: 13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor (Zafer)
13.30 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Giresunspor-Kardemir Karabükspor (Giresun Atatürk)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
11 Kasım Pazar: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (İzmir Atatürk) 19.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)
Kaynak: Skorer
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