Spor Toto 1. Lig'de 10. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 10. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar
19.00 Altay-Denizlispor: Onur Özütoprak
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor: Mert Güzenge
19.30 Boluspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
28 Ekim Pazar:
13.30 Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: Kutluhan Bilgiç
13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor: Hakan Ceylan
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Alper Çetin
19.30 Osmanlıspor-Altınordu: Sarper Barış Saka
Kaynak: Skorer
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