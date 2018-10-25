Spor Toto 1. Lig'de 10. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 10. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya  göre 1. Lig'in 10. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

19.00 Altay-Denizlispor: Onur Özütoprak

27 Ekim Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Adanaspor-Kardemir Karabükspor: Mert Güzenge

19.30 Boluspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

28 Ekim Pazar:

13.30 Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: Kutluhan Bilgiç

13.30 Ümraniyespor-Adana Demirspor: Hakan Ceylan

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Alper Çetin

19.30 Osmanlıspor-Altınordu: Sarper Barış Saka 

Kaynak: Skorer

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