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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Ankaragücü: 2

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Ankaragücü: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Ankaragücü karşılaşması konuk takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

BOLU (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Ankaragücü karşılaşması konuk takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

10. dakikada Owusu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.

52. dakikada Ankaragücü kontratağında İshak'ın pasında topla buluşan Zahid'in şutunda top filelerle buluştu. 0-2

83. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun Berk Yıldız'a ceza sahasında müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Roshi'nin kullandığı penaltıda kaleci Akın gole izin vermedi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay x, İlker Takpak x, Nurettin Dinçer x

Boluspor : Selmani x, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Ali Keten xx (Arda Şengül dk. 82 ?), Hakan Bilgiç x (Novak dk. 55 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek x (Arda Köksal dk. 79 xx), Berk Yıldız xx, Kassongo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Ensar Bilir, Erkam Reşmen xx, Diarrassouba, Talha Erdoğan, Diyar Kaba

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ankaragücü: Akın Alkan xxx, Erdem Özgenç xx, Pinto xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xxx, İshak Çakmak xx, Zahid xxx (Chahechouhe dk. 82 ?), Ali Kaan Güneren xx (Şahverdi Çetin dk. 82 ?), Murat Uçar xx (Geraldo dk. 90+3 ?), Owusu xx (Ariyibi dk. 74 xx), Eren Derdiyok xx (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 90+2 ?)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: Sinan Osmanoğlu (dk. 6), Zahid (dk. 52) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Pinto, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü), Ali Keten (Boluspor) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Ankaragücü: 2

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Ankaragücü: 2

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Ankaragücü: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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