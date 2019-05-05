Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2
Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.
Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Müsabaka Gazişehir Gaziantep'in 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan Çağlaya'nın ceza sahasına ortasına Erhan Çelenk plase ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1
23. dakikada ceza sahası üstünde Okan Alkan'ın pasına Sedat Şahintürk'ün plase vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
25. dakikada Sedat Şahintürk'ün şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.
56. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintük yaklaşık 20 metreden kaleci Günay Güvenç'i avladı. 1-1-
64. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Jefferson Nogueıra Junıor'un şutunu kaleci Vukovıc kornere çeldi.
85. dakikada Yalçın Kılıç'ın ortasına Mousa Sov'un kafa vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.
90. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahası içine ortalanan topu Mousa Sov kafa ile ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Emin Yıldırım xx, Kamil Çetin xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan xx, Glumac xx, Cüneyt Köz xx, Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi xx, Foxı Ketheovama xx (Muhammed Ali dk. 72 x), Furkan Çil xx, Sedat Şahintürk xx, Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xx (Mehmet Boztepe dk. 55 xx)
Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Kağan Kayalı
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Yalçın Kılınç xx, Ahmet Kesim xx, Rydell Poepon xx (Mousa Sow dk. 80 ?), Kerim Avcı xx (Nogueira dk. 62 x), Segbefıa xx, Bjarnason xx, Erhan Çelenk xxx (Da Silva dk. 74 x), Mehmet Erdem xx, Oğulcan Çağlayan xx, Uğur Aslan
Yedekler: Nihat Şahin, Gökhan Alsan, Kenan Özer, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Erhan Çelenk (dk. 20), Mousa Sov (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep), Sedat Şahintürk (dk. 56) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Theodor Elmar Bjarnason, Ahmet Kesim, Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Furkan Çil, Vukovic (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR