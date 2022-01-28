Spor Toto 1'inci Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında oynanması gerekirken ertelenen iki maçın yapılacağı tarihler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor müsabakası 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. 23.Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12'nci dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor - Bursaspor müsabakası ise 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de kaldığı dakika ve şartlarda devam edecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor