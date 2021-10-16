TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay'dan açıklamalar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay'dan açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay'dan açıklamalar

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ANKARA (İHA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Tuncay, "Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum isimlerini kullandırtmasınlar" dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na başkanlık için adaylığını açıklayan Muhammed Abdullah Tuncay, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tuncay'a basın toplantısında, Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Fethi Ahmet Balın eşlik etti.

"Dediklerimin aksi varsa ispatlasınlar, adaylıktan çekileceğim"

Federasyonun amacından saptığını ileri süren Tuncay, "Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel Başkangiller Federasyonu olmuştur. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz çünkü hukuk herkes için geçerli ve burada devlet büyüklerimize istirham ediyorum isimlerini kullandırtmasınlar. Yine söylüyorum dediklerimin aksi varsa ispatlasınlar, adaylıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar. Delege seçimlerinde aile, yeğen ve dayı ilişkileri listelere yansımıştır. Bu federasyon 1990 yılında kurulup 8 yıl sonra geldiği süreç Türkiye Özel Sporcular Federasyonu değil, Türkiye Özel başkangiller federasyonu olmuştur. Yine söylüyorum dediklerimin aksi varsa ispatlasınlar, adaylıktan çekileceğim. Ama eğer doğruysa onlar da başkan adayı olmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Açıklamalarımız bir yönetimin, bir zihniyetin yanlışı ile ilgilidir"

Federasyondaki mevcut yönetimin milli takım kurma ve milli sporcu olma kriterlerini alt üst ettiğini iddia eden Tuncay, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu milli takım kurma ve milli sporcu olma kriterlerini alt üst etmiştir. Keyfi bir şekilde hiçbir dayanağı olmadan, hiçbir teknik bilgisi olmadan judo branşında Türkiye'de kulüpler arası yarışmalar yapılmadan, Türkiye şampiyonası yapılmadan Avrupa oyunlarına judo milli takımı diye çocuklarımızı götürüp, milli yapıp 2 ülke katılmış birinci olmuşlar, üç ülke katılmış birinci olmuşlar gibi farklı şiddetlerde milli sporcu diyerek, madalya kazandık diyerek toplumda büyük bir algı yapmışlardır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer
Magazin Kubilay Aka Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Emine Erdoğan Adnan Menderes Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TÖSSFED Başkan Adayı Tuncay'dan açıklamalar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 01:36:57. #1.12#