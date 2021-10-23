TOSFED'de Eren Üçlertoprağı tek aday

ANKARA (DHA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) Olağan Seçimli Genel Kurulu, 27 Ekim Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek. Mevcut başkan Eren Üçlertoprağı, yapılacak genel kurulda tek aday olarak seçime girecek. 153 delegenin teklif beyanı ile resmi adaylık başvurusunu yapan Üçlertoprağı, yeniden seçilmesi halinde sorumluluklarının daha da artacağının bilinciyle, yüksek bir motivasyon sahip bir şekilde göreve hazır olduklarını dile getirdi.

Eren Üçlertoprağı, "Takdirleri ve güçlü destekleri için kulüp başkanlarımıza ve Delegelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun ülkemiz, sporumuz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu ile birlikte geliştirdiğimiz projeleri devam ettirmenin yanı sıra, yeni dönemde en büyük hedefimiz tesisleşmeye ağırlık vermek olacak" dedi.