Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin başarılı bir organizasyonla tamamlandığını belirtti.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, yaptığı açıklamada, otomobil sporlarının en büyük yarışının İstanbul'da 2005'ten bu yana 9. kez başarılı bir şekilde düzenlendiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde gerçekleşen ve sportif sorumluluğunu üstlendiğimizin Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini başarılı bir organizasyonla geride bıraktık. Yarış boyunca farklı illerden gelen 800 kişilik gönüllü bir ekip görev yaptı." ifadelerini kullandı.

Ekibin faaliyetleriyle ilgili de Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Bu 800 kişilik gönüllü ekibimiz, bayrak gözetmenleri, müdahale ve yangın gözetmenleri, teknik kontrol grubu, tıbbi müdahale ekibi, organizasyona destek veren AFAD, 112 sağlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi gibi özel donanımlı ekipler ile koordineli olarak yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Hafta sonu da sportif kadromuz ve yarışın asıl kahramanları olan gönüllü gözetmenlerimizle, olumsuz hava şartlarına rağmen önceki yıllarda olduğu gibi yarışı başarıyla organize ettik. Bu büyük organizasyonda, pist yönetimi tarafından bize yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen canla başla çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."