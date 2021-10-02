Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de unutulmaz zafer

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 11. durak noktası olan Algarve Pisti'nde birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda göz kamaştırmaya devam ediyor. Sezonun 11. durak noktasındaki Uluslararası Algarve Pisti'nde ortaya koyduğu harika performansla birinci olan PATA Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, şampiyonluk için çok değerli olan puanları hanesine yazdırmayı başardı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen Superpole'de pist rekoru kıran Toprak Razgatlıoğlu, yarışa çok iyi bir startla başladı. 5 tur boyunca Toprak Razgatlıoğlu, son dünya şampiyonu Jonathan Rea ve Scott Redding arasında kıyasıya bir liderlik mücadelesi yaşandı. Liderlik bu üç isim arasında el değiştirirken Jonathan Rea kaza yaparak yarış dışı kaldı. Damalı bayrağın altından birinci geçmeyi başaran Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da ilk yarış galibiyetini elde etti.

Puan farkı 45'e çıktı

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 474'e çıkardı ve en yakın rakibi son dünya şampiyonu Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 45'e çıkardı. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 11. durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

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