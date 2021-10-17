Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ikinci Superpole yarışında birinci oldu - Haberler Spor
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Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ikinci Superpole yarışında birinci oldu

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ikinci Superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında ikinci Superpole yarışını kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında ikinci Superpole yarışını kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde ikinci yarış öncesi sıralama yarışında mücadele etti.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek ikinci yarışa birinci cepten başlama hakkı elde etti.

Superpole yarışını, Ducati pilotu Scott Redding ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Arjantin'de dün gerçekleştirilen ilk yarışı da kazanan Toprak Razgatlıoğlu, bu pistte üst üste ikinci birinciliğini elde etti. Milli motosikletçi, ayrıca bu yılki 13. birinciliğini kazandı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 21.00'de ikinci yarışta mücadele edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ilk yarışı kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ilk yarışı kazandı

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışta birinci oldu.
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Haber: Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ikinci Superpole yarışında birinci oldu - Haberler Spor
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