SPOR Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı

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SPOR Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladıANKARA,(DHA)- 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

SPOR Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı

ANKARA,(DHA)- 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde Türk Bayrağı'nı görme engelli Para Atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın taşıdı.

Toplam 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun, 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'yi 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Karşılaşmalar yarın golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye, eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarındaki müsabakalarla başlayacak.

Milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı