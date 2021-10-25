TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, genel kurula tek aday olarak katılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, seçime tek aday olarak girecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) Başkanı Bekir Yunus Uçar, seçime tek aday olarak girecek.
Federasyondan alınan bilgiye göre, mevcut başkan Uçar dışında başka adayın başkanlık için başvuruda bulunmadığı bildirildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun genel kurulu 30 Ekim Cumartesi günü Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan bir otelde gerçekleştirilecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri