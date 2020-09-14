SPOR Tisserand, İstanbul'a geldi
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SPOR Tisserand, İstanbul'a geldi

SPOR Tisserand, İstanbul'a geldiKaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.

14.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:37

SPOR Tisserand, İstanbul'a geldi

Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a geldi.

Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg'da forma giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 23.15 sularında Hannover'den gelen Tisserrand'ı Fenerbahçe İdari Menajer Yardımcısı Emir Yolaç karşıladı. Tisserand daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Öte yandan Marcel Tisserand geçen sezon Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 23 maçta görev alıp 1 gol, 2 de asist kaydetti.

SPOR Tisserand, İstanbul'a geldi

Kaynak: DHA

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