Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı Antrenör Semineri online yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı Antrenör Semineri'ni uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı Antrenör Semineri'ni uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla düzenlenen ve başkan Prof. Dr. Ersan Başar'ın açılış konuşmasıyla başlayan online seminere 75 antrenör katıldı.

"Sporda yetenek seçimi", "?Spor hukuku ve ceza", "Antrenman bilimi" ve "Spor yönetimi" konulu oturumlarda alanında uzman kişiler, bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA