Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Trabzon'da yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kapalı alanda kurulan en büyük tırmanma duvarına sahip olan Yomra ilçesindeki spor kompleksinde düzenlenen şampiyonaya 16 ilden 47 sporcu katıldı.

Federasyon başkanı Ersan Başar, burada yaptığı konuşmada, Yomra Jimnastik Spor Kompleksi'ndeki tırmanma duvarının olimpik ölçülerde olduğuna işaret ederek, heyecanlı ve keyifli bir şampiyona gerçekleştirdiklerini belirtti.

Spor tırmanışına her geçen gün ilginin arttığı ve beraberinde uluslararası arenada da başarıların geldiğine dikkati çeken Başar, Trabzon'daki bu salonun, tırmanma duvarı branşında Türkiye'nin en önemli yatımlarından biri olduğunu vurguladı.

Başar, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan uluslararası standartlardaki tırmanış duvarında bu tür şampiyonaların yapılmasının çok önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Trabzon'da 50'nin üzerinde branşta spor yapılabiliyor. Hemen her branş için son derece modern tesisler ve salonlar tesis edildi, tırmanış duvarı da bunlardan biri. Son dönemlerde çok sayıda genç bu branşta düzenlenen kurslarımıza katılıyor. Yakın dönemde çok sayıda sporcunun milli takım düzeyinde hizmet vereceğine inanıyorum."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlarda Gülay Balık birinci, Nazdar Ayata ikinci, Gülay Sarı üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ferhat Bekmez birinciliği, Muhammet Karyağdı ikinciliği, Muhammet Çelik üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk