Spor tırmanış milli takım antrenör ve sporcuları Nevşehir Belediyesi'nde

22.08.2019 15:28

Başkan Vekili Ersan Erkut,Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nevşehir'de gerçekleştirilen ve 24 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek olan Spor Tırmanış Küçükler A-B ve Gençler Aday Milli Takım Gelişim Kampına katılan sporcu ve antrenörleri meclis salonunda konuk etti. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yusuf Kaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette kamp çalışmaları hakkında Erkut'a bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri, çeşitli yarışmalarda ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculardan oluşan kamp sonunda milli takıma seçilecek olan sporcuların, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edeceğini kaydetti. Kamp için kendilerini Nevşehir'e davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür eden federasyon yetkilileri, şehirde kendilerine sunulan imkânlardan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Başkan Vekili Erkut ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milli sporculara ve teknik heyete teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler