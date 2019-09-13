13.09.2019 11:16

SPOR Thierry Neuville Yapmam gereken, en hızlı şekilde yoluma devam etmek

"Buranın çok özel olduğunu düşünüyorum"

"Asıl planı belirleyecek olan Ott Tanak"

Mustafa AKINMARMARİS (Muğla), (DHA)- Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yarışan Belçikalı pilot Thierry Neuville, "Türkiye Rallisi oldukça zorlu. Takvimin özel ve istisna yerlerinden biri" dedi.

2019 WRC'nin 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, dün yapılan sembolik start ile başladı. 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen ve bu yıl ikinci kez Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilen organizasyonda ekipler, toplam uzunluğu 988 kilometre olan parkurda, 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta mücadele edip finiş görecekler.

Şampiyonada yarışan Red Bull pilotlarından Thierry Neuville, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Thierry Neuville, "Oldukça zorlu, hem hava şartlar hem de parkur zorluyor ama burası da bu şampiyona ve takvimin özel ve istisna yerlerinden biri. Dolayısıyla heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

"BURANIN ÇOK ÖZEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Belçikalı pilot, WRC'de lider durumda olan Ott Tanak'ın ardından ikinci sırada yer aldığını hatırlatarak, "Mücadeleye baktığınızda buradan daha fazla puan almam lazım. Buradan elde edeceğim puanlarla şampiyona içinde kalabilirim. Dolayısıyla buranın çok özel olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ASIL PLANI BELİRLEYECEK OLAN OTT TANAK"

Şampiyonada yavaş bile gidilse sıkıntılar yaşanabilineceğini aktaran Thierry Neuville, "Açıkçası bizim şu anki planımızı belirleyecek olan Ott Tanak. Çünkü biz de onun hızı ve performansına göre yavaşlayabiliriz ya da hızlanabiliriz bazı etaplarda. Benim şu an için yapmam gereken, en hızlı şekilde yoluma devam etmek ama asıl planı belirleyecek olan Ott Tanak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA