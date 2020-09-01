SPOR TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi
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SPOR TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi

SPOR TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildiVIDEO YOKErcan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - ANKARA DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

01.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:54

SPOR TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi

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Ercan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - ANKARA DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.

Öte yandan Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.

SPOR TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi

Kaynak: DHA

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