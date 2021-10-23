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TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır ile Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçtan men ve 13 bin lira para cezası verilen Osayi-Samuel'in cezasına ilişkin itirazı reddettiği belirtildi.

Tahkim Kurulunun, rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Altay Bayındır'ın cezasına ilişkin itirazı da reddettiği aktarıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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