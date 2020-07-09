SPOR TFF'nin 2'nci ve 3'üncü liglerle ilgili kararının yankıları TFF'nin 2'nci ve 3'üncü liglerle ilgili kararının yankılarıAçıklama sonrası sevinç ve tepkiSamsunspor'un şampiyonluğu tescillendiSerik'te şampiyonluk coşkusuİnegölspor'da Play-Off sevinciDüzcespor taraftarı, TFF'nin kararını protesto ettiİSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)...

TFF'nin 2'nci ve 3'üncü liglerle ilgili kararının yankıları

Açıklama sonrası sevinç ve tepki

Samsunspor'un şampiyonluğu tescillendi

Serik'te şampiyonluk coşkusu

İnegölspor'da Play-Off sevinci

Düzcespor taraftarı, TFF'nin kararını protesto etti

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda kritik kararlar alırken, koronavirüs pandemisi nedeniyle tescil edilen TFF 2'nci ve 3'üncü liglerin durumu da belli oldu.

Federasyonun aldığı karara göre; TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan lider Yılport Samsunspor ve Kırmızı Grup'tan lider Bandırmaspor; TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan lider Serik Belediyespor, 2'nci Grup'tan lider Kocaelispor ve 3'üncü Grup'tan lider Karacabey Belediyespor şampiyon ilan edildi. Bu takımlar bir üst lige yükseldi.

Ayrıca TFF 2'nci ve 3'üncü liglerde 2 ile 5'inci sıralarda yer alan takımlar arasında ise bir üst lige yükselmek adına tek maçlı eleme sistemine göre Play-Off oynanmasına karar verildi. TFF 2'nci Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup'tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü, İnegölspor, Kırmızı Grup'tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor, Sakaryaspor; TFF 3'üncü Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1'inci Grup'tan Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2'nci Grup'tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3'üncüGrup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Play-Off oynama hakkı kazandı.

Tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1'inci Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2'nci Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek. Play-Off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecek.

Diğer taraftan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor; TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tokatspor ve Manisaspor takımlarının ise matematiksel olarak küme düştükleri açıklandı.

Toplantıda, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e 11 grubun liderlerinin çıkmasına karar verildi.

AÇIKLAMA SONRASI SEVİNÇ VE TEPKİ

TFF'nin aldığı karar üst lige çıkan kulüpler ve taraftarlarınca sevinçler karşılanırken, küme düşen takımlar ise federasyona tepki gösterdi. Kararın yankıları şöyle:

SAMSUNSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU TESCİLLENDİ

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci ve 3'üncü Lig maçlarının oynanmaması yönünde verdiği karar doğrultusunda dün yapılan toplantıda Yılport Samsunspor'un şampiyonluğunu tescilledi.

TFF'nin kararı sonrası açıklama yapan Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluğu elde ettik. Başkanımızdan hocamıza, futbolcularımızdan, tüm personele kadar herkesin emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. İnşallah bu şampiyonluk gelecek güzel günlerin ilk adımı olur. Tüm camiaya hayırlı olsun" dedi.

SERİK'TE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) - TFF'nin dün yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'de grup birincilerinin şampiyon ilan edilerek TFF 2'nci Lig'e yükselmeleri tescil edildi. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 2'nci Lig'e yükselmesi, ilçede sevinçle karşılandı.

Serik Belediyespor'un 2'nci Lige yükselmesini konvoy düzenleyerek kutlayan Serikli taraftarlar, 'Şampiyon Serik Belediyespor' sloganları attı. Çınaraltı meydanında ise Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kulüp başkanı Ramazan Kaçar, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti başkanları, davul ve zurnalar eşliğinde konvoya katılanları selamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Kulübün kuruluşundan bugüne kadar gerek belediye başkanlığı ve kulüp başkanlığı, gerek yöneticilik, gerekse futbolcular ve hocalar, taraftarlar kimin emeği ve katkısı varsa hepsine teşekkür ederim. Bu sadece bu günün meselesi değil, yılların emeğidir. Uzun zamandır TFF'nin açıklamasını bekliyorduk. TFF'nin bu kararı bizi çok mutlu etti. Bu takım 2'nci Lig'de de başarılı olacak" diye konuştu.

Kulüp başkanı Ramazan Kaçar ise "Bu başarıyla ne kadar gururlansak azdır. Tüm Türkiye şu anda Serikspor'u konuşuyor. Şimdi herkes burada. Biz bir olduğumuz müddetçe neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik" dedi.

Kaynak: DHA