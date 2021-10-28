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TFF, Murat Sancak'ın annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
TFF, Murat Sancak'ın annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında, "Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Mahbube Sancak'a Allah'tan rahmet, Sayın Murat Sancak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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